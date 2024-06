Mariana Goldfarb lamenta morte do cachorro do ex-marido, Cauã Reymond: “Arrasada”

Após Cauã Reymond revelar a morte de seu cachorro por envenenamento, sua ex-esposa Mariana Goldfarb se declara em apoio

Na tarde deste sábado, 8, Mariana Goldfarb usou as redes sociais para lamentar a morte do cachorro de seu ex-marido, Cauã Reymond. Após o ator revelar que o animal, chamado Romeu, foi vítima de envenenamento e não resistiu, a modelo e nutricionista desabafou sobre a morte do bichinho e expressou seu apoio no momento difícil.

Através dos stories do Instagram, Mariana abriu um álbum de fotos e vídeos ao lado de Romeu. Entre os registros, ela aparece passeando e brincando com o amigo de quatro patas, que tinha como um filho: “Cadê o beijo da mãe? Não tá rolando, mas ele já me deu um beijo na bochecha”, ela se derreteu pelo pet em um dos registros antigos.

“Tô arrasada”, Goldfarb escreveu para legendar outro clique com o pet. Para finalizar as homenagens ao bichinho, Mariana também compartilhou uma foto de Romeu no feed e complementou com um emoji de coração partido. Apesar de não citar o nome do ex-marido, eles compartilham da mesma dor e usaram as redes sociais para desabafar.

Nos comentários, os seguidores também lamentaram a partida do bichinho: “Tem que prender quem fez isso, meu deus”, disse um fã. “Crueldade sem limites… o ser humano é capaz das atitudes mais horrendas desse mundo, força Mari!”, escreveu mais um. “Que crueldade, sinto muito por vocês! Que vocês possam achar o culpado por isso!”, disse outro.

Vale lembrar que o casamento do ator Cauã Reymond e da nutricionista Mariana Goldfarb chegou ao fim publicamento em 19 de abril do ano passado. Os dois estavam juntos desde 2016 e se casaram uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais. Recentemente, ela assumiu seu novo namoro com o empresário Rafael Kemp.

O que aconteceu com o cachorro de Cauã Reymond?

Na última sexta-feira, 7, Cauã Reymond contou que a suspeita é que seus animais de estimação tenham consumido o veneno junto com um pedaço de carne, mas ainda não sabe quem fez isso com eles. Inclusive, o ator revelou desconfiar que possa ter sido algum criminoso que pretendia invadir sua casa, mas ainda não tem certeza do que aconteceu.

"Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo. Envenenaram meus dois cachorros. Um está à beira da morte, e o outro também está muito mal. Provavelmente foi um envenenamento por carne com chumbinho. Não sei se fizeram isso para tentarem roubar a minha casa depois, qual foi o motivo de terem feito isso. Eu não consigo entender”, disse.

Na tarde deste sábado, 8, Cauã usou as redes sociais novamente para desabafar após a morte trágica de seu cachorro, Romeu, que foi vítima de envenenamento. Depois de revelar que seus dois pets sofreram com a crueldade de desconhecidos, o ator compartilhou a dor de perder um dos animais e lamentou a morte de seu melhor amigo de quatro patas.