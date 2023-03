Mariana Goldfarb faz raríssima aparição com a mãe em dia de praia: “Hot Mama”

Mãe de Mariana Goldfarb coleciona elogios dos fãs da filha ao renovar o bronzeado em praia do Rio de Janeiro

Na tarde do último domingo, 12, a modelo Mariana Goldfarb surpreendeu os fãs ao fazer uma raríssima aparição pública ao lado da mãe, Valéria. Aos 33 anos, a mulher de Cauã Reymond (42) curtiu um momento a sós com a mãe durante um dia ensolarado na praia do Rio de Janeiro.

Cheias de charme, a dupla surgiu toda sorridente em um vídeo publicado nos stories da influenciadora. Enquanto aproveitava para renovar o bronze nas areias cariocas, Mariana flagrou a mãe arrumando os cabelos e elogiou: “Hot Mama”.

Na sequência, a matriarca se divertiu ao fazer pose para os cliques dos seguidores da filha, que viraram seus fãs. “Ela queria ser celebridade, metida demais gente”, brincou a famosa ao registrar o momento.

Vale lembrar que recentemente Mariana Goldfarb encantou seus seguidores ao compartilhar novos cliques de biquíni para celebrar a chegada de seu aniversário.

VEJA O STORY DE MARIANA GOLDFARB:

Foto: Reprodução/Instagram

Cauã Reymond comemora sete anos de relacionamento com Mariana Goldfarb

Cauã Reymond completou sete anos de relacionamento com Mariana Goldfarb. Nas redes sociais, o ator publicou uma foto com a modelo e se declarou. "Sete voltas ao redor do sol", escreveu ele na legenda ao celebrar a data especial.

Ainda nas últimas semanas, Mariana desabafou sobre a rivalidade que os internautas querem que ela tenha com ex-esposa do ator, Alinne Moraes. "Espera-se uma rivalidade, um burburinho, uma competição, comparação, ódio velado e lamento, mas do lado daqui, tanto eu quanto Aline, não existe isso. Somos mulheres em constante evolução", ressaltou a modelo.