Mariana Goldfarb defende medicamento de maconha após polêmica: "Entusiasta"

Modelo Mariana Goldfarb recebeu questionamentos dos fãs sobre ser usuária de maconha

A modelo Mariana Goldfarb (32) causou polêmica após aparecer usando uma meia com estampa de maconha no Instagram. Após receber algumas mensagens sobre questionamentos dos seguidores sobre ela ser usuária da planta, ela resolveu se pronunciar sobre o assunto.

A curiosidade dos fãs da famosa veio logo após ela publicar um vídeo no qual aparece fazendo carinho em um cachorro. O registro acabou deixando visível parte de sua meia, que tima uma estampa de folha de cannabis.

Através dos stories, a esposa do ator Cauã Reymond (42) garantiu que não fuma maconha, mas faz parte das pessoas que defendem o uso medicinal da cannabis. "Tá todo mundo me perguntando se eu sou maconheira por causa da minha meia", iniciou.

"Eu não fumo maconha, mas eu sou grande entusiasta do que o CBD pode fazer pelas pessoas e eu acho que tem ajudado muita gente, principalmente quem tem doença neurológica, dor, insônia, ansiedade... Tem vários estudos muitos legais", disse ela, falando do falando sobre o canabidiol, um dos compostos da cannabis usado pela medicina.

Aproveitando a visibilidade e repercussão de sua postagem, ela pediu que os fãs procurassem um pouco mais sobre o assunto, para assim diminuir o preconceito sobre a planta.

"Eu recomendaria você a dar uma olhada. Lógico que tudo que eu falo aqui, precisa de um acompanhamento médico, ninguém pode se receitar nada... Mas assim, CBD tem feito coisas muito legais pelas pessoas. Então, não tô falando do modo recreativo da planta, tô falando de uso medicinal. É bem diferente", declarou.

