Mariana Goldfarb curte cachoeira durante retiro de ayurveda

Mariana Goldfarb abriu o álbum de seus dias em um retiro de ayurveda e yoga

Nesta segunda-feira, 06, Mariana Goldfarb (32) usou suas redes sociais para abrir o álbum de sua passagem em um retiro de ayurveda e yoga. Entre os cliques em meio a natureza, a esposa de Cauã Reymond (42) entrou em contato com a natureza e exibiu a boa forma posando em um banho de cachoeira com um biquíni rosa.

Além do clique ostentando o corpão, Goldfarb também registrou um pouco da rotina diferenciada no retiro, com imagens de chás, terapias auriculares, salas de yoga, flores, além de templos de oração no lugar paradisíaco em que passou seus últimos dias: “Como eu amo o Ayurveda e suas medicinas mágicas”, escreveu Mariana

Já nos stories, Mariana mostrou que o tempo off tem feito muito bem e surgiu sorridente em meio a um campo de flores digno de cena de filme, enquanto ouvia o som dos pássaros. Ela também registrou detalhes: “Queria mostrar pra vocês como é lindo… eu vejo beleza em todo lugar”, disse feliz, enquanto exibia a paisagem.

No final de semana, a modelo também compartilhou alguns cliques curtindo a cachoeira e falou sobre o propósito do retiro: "Esse rolê de adquirir conhecimento, estudar, curar o meu corpo, mente e espírito, conversar sobre coisas profundas e estar na natureza é comigo, tá? Pode me chamar", escreveu na legenda.

Mariana Goldfarb posa com filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera

Momento fofura! Mariana Goldfarb usou as redes sociais para compartilhar um clique abraçadinha com a enteada, Sofia (10). A pequena é fruto do relacionamento de Cauã Reymond, atual da modelo, e de Grazi Massafera (40).

No clique, Mari e Sofia curtem um dia de praia juntas e posaram após um banho de mar. O registro ainda ganhou uma declaração de amor de Mari para a enteada, com uma reflexão profunda: “Acho que deve ser isso uma das cinco mil explicações possíveis para o amor", se derreteu.