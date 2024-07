Mariah Carey deixa fãs brasileiros eufóricos ao fazer promessa

A cantora Mariah Carey deixou os fãs brasileiros eufóricos ao fazer uma promessa. A artista realizará duas apresentações por aqui nos próximos meses

Mariah Carey deixou os fãs brasileiros eufóricos ao fazer uma promessa. Tudo começou quando um fã-clube da cantora compartilhou no X, antigo Twitter, que a música I Want To Know What Love Is recebeu o certificado Diamante aqui, ou seja, superou as 250 mil cópias vendidas.

Ao saber da informação, Mariah ficou surpresa e prometeu aos fãs que cantará a famosa canção quando estiver por aqui. "Se isso aconteceu, acho que vou ter que cantá-la quando estiver aí", escreveu ela.

A famosa música foi lançada em 2009 e ganhou ainda mais popularidade no Brasil por ser a trilha sonora da personagem Luciana, interpretada por Alinne Moraes, em Viver a Vida, novela da Rede Globo.

Mariah estará em solo brasileiro em breve. A cantora se apresenta no dia 20 de setembro no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 22 de setembro no Rock In Rio, no Rio de Janeiro.

Then I guess I should sing it when I'm there! 😊 #rockinrio2024https://t.co/ciSwlYRJLp — Mariah Carey (@MariahCarey) July 9, 2024

Término

A cantora Mariah Carey e o dançarino Bryan Tanaka confirmaram o término de seu namoro após sete anos juntos. O coreógrafo usou suas redes sociais para esclarecer os rumores da separação.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bryan deixou uma carta aberta aos seus seguidores. "Queridos amigos e fãs. Com emoções confusas, eu compartilho essa atualização sobre a minha separação amigável de Mariah Carey após sete anos extraordinários juntos. Nossa decisão de seguir em caminhos separados é mútua, e enquanto nos navegamos nessas jornadas separadas, nós fazemos com profundo respeito e um enorme sentimento de gratidão pelo tempo inestimável que compartilhamos. As memórias que criamos e a colaboração artística estão gravadas em meu coração para sempre", iniciou.

O artista ainda reforçou o carinho que sente por sua ex-namorada. "A dedicação de Mariah à sua família e o seu compromisso com o seu ofício inspiraram-nos durante a nossa jornada partilhada. Quero expressar meu amor e apreço por Mariah e seus filhos incríveis, cujo carinho e bondade enriqueceram minha vida de uma forma que as palavras não conseguem captar", disse Bryan.