Maria Rita lamenta 38 anos da morte da mãe, Elis Regina: 'Nunca é fácil'

A cantora Maria Rita compartilhou uma homenagem emocionante para a mãe, Elis Regina, e falou sobre a saudade que sente da artista

A cantora Maria Rita emocionou os fãs nesta sexta-feira, 19, ao compartilhar uma homenagem para a mãe, Elis Regina (1945-1982), no aniversário de 38 anos da morte da artista. Em um longo desabafo, ela contou que o dia de hoje é sempre difícil de lembrar.

Elis faleceu aos 36 anos, deixando a filha com apenas 4 anos de idade. Inclusive, em entrevista ao Provoca, da TV Cultura, a cantora confessou que não possui muitas lembranças do pouco tempo em que viveu com a mãe.

"1:16pm • 19/01. 19/01 nunca é fácil, para mim. Me recolho nos meus pensamentos e saudades e questionamentos… é o dia que mais converso com ela… que mais choro sua ausência… eu nunca acordo normal… ano passado, sentia raiva (não por ela ter morrido, mas sim porque eu estava passando por questões profissionais profundas e não tinha ela para conversar…)", iniciou Maria Rita na legenda.

E completou: "Neste ano, estou cansada e triste. Não eu, mas a alma. E ela queria que eu não fosse pesada nunca… Eu ainda não consegui realizar esse sonho dela. Tenho meus momentos — de leveza. Mas leve, eu ainda não estou. Mas olho o sorriso dela nas fotos, o amor que as pessoas ainda sentem por ela, as nossas semelhanças físicas e afins nas montagens de fãs — e isso traz tanta luz para minha vida que sigo persistindo… seremos leves, minha mãe… seremos sim. ps.: não sei de quem é esta montagem, mas agradeço o encontro entre mãe, filha e neta…".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Rita (@mariaritaoficial)

Chama Rita por 'culpa' de Rita Lee

A cantora Maria Rita (45) usou as redes sociais para prestar homenagem para uma das maiores cantoras e compositoras da história da música no país, Rita Lee. Em post no Instagram, a filha de Elis Regina (1945 - 1982), que tem o nome em homenagem à rainha do rock brasileiro, comentou sobre a relação de Rita com sua mãe, e emocionou os fãs com a declaração.

"Rita… Rita… Maria Rita tão amiga comadre de Maria Elis… ou seria Elis Maria? Não lembro, to muito atordoada… me perdoa…", iniciou Maria Rita.