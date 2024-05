Maria Ribeiro chama Susana Vieira de 'feminista' e confessa gratidão: 'Mulher que admiro'

Em entrevista à CARAS Brasil, Maria Ribeiro revelou detalhes de sua amizade com Susana Vieira e confessa que a atriz é uma grande inspiração feminina

Maria Ribeiro (48) ficou emocionada ao descobrir que serviu de inspiração para Susana Vieira (81) escrever sua autobiografia, Senhora do Meu Destino. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembrou uma história carinhosa com a artista e afirmou que a considera uma mulher feminista, além de pioneira.

"A Susana disse que escreveu o livro inspirada por mim, eu estou em choque", disse ela, que esteve presente no lançamento da obra, que aconteceu na última semana, no Rio de Janeiro.

Segundo Maria, ela e Susana tinham uma relação muito próxima no passado, quando as duas moravam no mesmo condomínio. Na época, ela recebia recados deixados pela então vizinha e colega de emissora. " A gente era vizinha de condomínio e a gente não se encontrava sempre, mas a Susana lia as minhas colunas, quando eu escrevia no Globo, e deixava comentários na portaria, em capítulos de novela", lembra.

"Na época a gente ainda tinha capítulos de novela no papel, ela pegava os versos dos capítulos e deixava mensagens para mim", completa ela, que estava super empolgada durante o evento de lançamento.

Admiradora do trabalho de Susana, Maria também é uma pessoa que acompanha os passos da atriz. Ela conta que sempre olhou para a colega como uma referência enquanto mulher, por sua autenticidade e defesa pela liberdade feminina, mesmo depois de sofrer diversos ataques.

"Há muitos anos que eu falo que ela é uma inspiração, eu acho que ela tem uma liberdade. Ela namorou quem ela quis, ela fez o que ela quis, é realmente uma feminista, uma mulher que eu admiro muito e eu estou tão difícil de falar porque estou muito emocionada", disse ela, que finalizza: "Viva a Susana Vieira".

CONFIRA O VÍDEO COMPLETO: