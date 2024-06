Maria Lina lamenta deboches com a morte do filho após desabafo de Whindersson

A influenciadora Maria Lina lamentou que a morte de seu filho com Whindersson Nunes esteja sendo usada para ofender o humorista

A influenciadora digital Maria Lina usou as redes sociais para se pronunciar a respeito dos ataques que o filho falecido, João Miguel, passou a receber desde que Whindersson Nunes publicou um forte desabafo. Através de seus stories no Instagram, a ex-noiva do humorista expôs algumas ofensas direcionadas ao bebê e lamentou que uma criança, que nada tem a ver com o assunto, seja alvo de comentários maldosos.

Em um longo relato, Maria afirmou estar cansada de posts debochando da morte do filho. João Miguel faleceu em maio de 2021, poucos dias após nascer de forma prematura. "Querer ofender a todo custo alguém, usando uma criança que não está mais aqui? Essa criança tem mãe, avós, tios. São anos calada, anos tentando junto com a minha família eternizar meu filho com o maior amor e respeito do mundo", iniciou ela.

"Digo que são anos vendo meu filho virar ofensa pro próprio pai, que também sente as dores. E eu também sinto. Minha mãe também sente. Mas no fim, vocês só querem jogar baixo, só querem ofender, não importa como", continuou Maria Lina em outro trecho.

Em seguida, sem citar nomes, a influenciadora relembrou o momento doloroso em que um perfil publicou o nascimento prematuro de seu filho com Whindersson Nunes. Além disso, ela também mencionou os inúmeros ataques que sua família sofreu por falsas insinuações da página.

"Não é sobre você concordar ou não com o que o Whindersson falou, eu também não concordei com o que ele disse sobre mim há uns meses e vim me defender. Na verdade, nesses três anos, discordei dele de bastante coisa, podem ter certeza. Mas discordar de uma pessoa não te dá o direito de ser tão diabólico ao ponto de usar a morte de um filho para ofender alguém", disse.

Por fim, Maria Lina pediu para que as pessoas parem de atacar a criança com o intuito de ofender Whindersson. "Novamente, não percam os escrúpulos em nome de uma ofensa. Vocês todos serão pais. Espero que nunca sintam a dor que eu, o pai e a família sentimos sempre que lemos qualquer coisa dessas. Deixem meu filho no lugar que ele merece, no amor e no respeito de quem verdadeiramente o amou e sempre amará, Cuidem da cabeça de vocês, todo mundo enfrenta uma batalha diferente", concluiu.

O relato de Whindersson Nunes

Alerta gatilho : esse texto contém informações sensíveis sobre saúde emocional .

Na noite do último domingo, 2, Whindersson Nunes emocionou seus seguidores ao compartilhar um relato sobre sua "única tentativa de suicídio," como ele mesmo descreveu. Em um desabafo honesto, o humorista se definiu como um sobrevivente e detalhou os cuidados que tem adotado para cuidar de sua saúde mental desde o episódio.