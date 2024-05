Maria Lina homenageia filho que teve com Whindersson Nunes: "Passarinho"

A influenciadora digital Maria Lina desabafou sobre a morte do seu filho, João Miguel, fruto do relacionamento com o humorista Whindersson Nunes

“Hoje é um dia muito especial. Apesar dele não estar aqui. Mas está em nosso coração. Agradecer a Deus por Ele ter mostrado a nós um amor que é incompreensível. E com tão pouco tempo nos fez pessoas melhores. Lá de cima ele está orgulhoso e nos protegendo sempre. E com o tempo ele te deu todas as respostas. Viva nosso passarinho. Viva nosso João. E que os sorrisos que deres hoje não te insiram a sensação de culpa. Isso fará ele feliz. Estaremos sempre juntos", disse a mãe da influencer.

Na publicação, Maria escreveu: “Feliz aniversário, filho! Você sempre foi nosso passarinho, voou para longe… Queria você mais perto, mas tô aqui de longe sempre sentindo você perto.” Em seguida, ela compartilhou um quadro em que duas mãos se tocam. “Te amei antes de te conhecer, te amei quando te vi e vou te amar para sempre, mesmo depois que você voltou para Jesus. Você é o dono do meu amor mais puro.”

Parto prematuro

Para quem não se lembra, o primeiro filho de Whindersson Nunes recebeu o nome de João Miguel e foi fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Maria Lina. O bebênasceu prematuro no dia 29 de maio de 2021, e veio a óbito no dia 31 do mesmo mês. O pequeno veio ao mundo após 22 semanas de gestação.

A morte do bebê foi anunciada por meio de um comunicado da equipe do motorista. "A assessoria de imprensa de Whindersson Nunes informa com tristeza o falecimento de seu filho, João Miguel, na madrugada desta segunda-feira (31). Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos, em solidariedade à família", escreveram.