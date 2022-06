Maria Lina desabafa sobre privacidade após suposto flagra com ex, Whindersson

Influenciadora digital Maria Lina Deggan se pronunciou na web após repercussão de vídeo ao lado de Whindersson Nunes em viagem

A influenciadora digital Maria Lina Deggan (23) se manifestou nas redes sociais em meio a boatos de que teria reatado o namoro com Whindersson Nunes (27).

Às vésperas do Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho, os dois foram possivelmente flagrados juntos em um hotel durante viagem para o Egito.

O vídeo em que supostamente aparecem de mãos dadas foi publicado pelo perfil Gossip do Dia no Instagram. O portal revelou que entrou em contato com Maria Lina, que negou a informação.

Após a repercussão do vídeo, Maria Lina fez um desabafo nos Stories de seu Instagram, na tarde deste quarta-feira, 08, sobre a falta de privacidade. "Desconfortável e invasivo. Momentos íntimos expostos... muito chato. Tantas pessoas fazem de tudo pra estarem em evidência, por que não focar nelas e deixar quem realmente preza por descrição, quietos?".

Vale lembrar que Maria e Whindersson estavam noivos, mas terminaram o relacionamento em agosto de 2021. Os dois tiveram um filho, João Miguel, que acabou falecendo após parto prematuro em maio do ano passado.

