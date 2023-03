Maria Guilhermina completa nove meses e ganha bolo surpresa na UTI

Na UTI, Letícia Cazarré comemora o mêsversário da filha, Maria Guilhermina, com direito a bolo surpresa

A família Cazarré só tem motivos para celebrar! Nesta quarta-feira, 22 de março, a pequena Maria Guilhermina está completando 9 meses de vida. Para comemorar a data especial, a filha de Leticia (39) e Juliano (42) recebeu uma visita ilustre de uma amiga da família, e surpreendeu a aniversariante com um delicioso bolo.

E para o dia ser ainda mais completo, os papais corujas receberam a maravilhosa notícia de que a herdeira deve receber alta da UTI já nesta sexta-feira. É que a bebe foi diagnosticada com uma anomalia de Ebstein, no lado direito do coração, a mais rara dentre as doenças cardíacas e precisou voltar a ser internada.

Vale ressaltar que em entrevista para a revista Marie Claire, Leticia, relatou que teve muito medo de perder a filha após ela ter paradas cardíacas e convulsões.

“Ela dormiu com a medicação, mas acordou 20 minutos depois, chorando, e vi ela estava ficando vermelha, roxa, o lábio começou a inchar e o olho começou a virar. Gritei pelos médicos”, contou Leticia que também é mãe de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

MOMENTO DELICADO

Juliano Cazarré atualizou sobre o estado de saúde de sua filha caçula, Maria Guilhermina, de oito meses. Ela nasceu com uma rara doença e está internada no Rio de Janeiro desde a última quarta-feira, 15.

O ator disse que a pequena tem precisado de cuidados especiais. "Ela tá bem, no hospital, são dias um pouco delicados. Ela tá precisando de muito cuidado, muito medicamento, tem que dar tudo certinho", explicou.