Maria Guerra confirma affair com Éder Militão

Estudante de direito, Maria Guerra afirma que romance com jogador ainda é muito recente

A estudante de direito Maria Guerra (21) confirmou que está vivendo um romance com o jogador de futebol do Real Madrid Éder Militão (24). Há pouco tempo, a loira deixou escapar uma conversa com o zagueiro em seu perfil nas redes sociais.

Em uma conversa com a página de Instagram Condomínio da Mfifi, a estudante disse que ainda estava muito nervosa em expor sua vida pessoal, se acostumando com a ideia, mas assumiu que está em um romance com o atleta, mas que ainda está tudo muito recente.

Maria ainda aproveitou para negar que Éder Militão tenha curtido suas fotos 20 dias depois de sua filha Cecília, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Karoline Lima, nascer. “Nunca houve isso de curtir fotos minhas menos de 20 dias após o nascimento da filha dele”, contou. Filha essa que passou o Natal ao lado do papai.

FOFURA!

A influenciadora Karoline Lima decidiu compartilhar com seus seguidores um momento muito fofo e especial! A loira mostrou em suas redes sociais o primeiro banho de piscina de sua filha, Cecília. “Primeiro banho de piscina da pituca”, escreveu a modelo, enquanto aparece se divertindo na água com Cecília. As duas estão viajando por Pernambuco, para passar a virada de ano juntinhas em um hotel de luxo.