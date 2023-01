Mari Saad e Romulo Arantes Neto comentam rumores de crise no namoro

Curtindo viagem juntos para o Uruguai, influencer Mari Saad e ator Romulo Arantes Neto ironizam boatos de crise no namoro

A influenciadora digital Mari Saad (27) e o ator Rômulo Arantes Neto (35) se pronunciaram sobre os rumores de que estariam em crise no relacionamento.

Nos Stories do Instagram da maquiadora, na segunda-feira, 02, o casal ironizou os boatos. Mari ainda explicou que um homem que apareceu em um vídeo ao seu lado recentemente é apenas um amigo.

"Gente, o Dudu que eu postei vídeo é meu amigo", disse ela. "Que história é essa?", questionou o ator, em tom de brincadeira. "Amor, as pessoas estão falando: 'Ela terminou com o Rômulo, eles não estão mais juntos?' Como assim?", falou Mari.

Romulo, então, debochou: "Está esquisito mesmo, gente. Não queria falar sobre isso, mas estou com um pouquinho de ciúmes. Não sei o que está acontecendo. Estou dormindo muito e ela tá com muito tempo ocioso."

Os dois, que assumiram o namoro em março do ano passado, estão curtindo viagem de fim de ano no Uruguai, na companhia de amigos.

Mari Saad descarta casamento com Romulo Arantes Neto

Recentemente, a maquiadora Mariana Saad falou sobre seu relacionamento com o ator Romulo Arantes Neto. Em uma live em seu Instagram, ela descartou planos de casamento.

"Se a gente vai casar? Não sei, em algum momento. Mas, morando junto, já casou. Junta as contas, as roupas, os BOs, tudo. Não estou com essa coisa de festão de casamento. A gente só está morando junto e entrega para Deus. Se der vontade na hora, a gente faz, isso se tiver festa. Quando a gente está com alguém, é um processo natural. Se for saudável, vai ter casamento. Se não der, não vai ter", disse.

Saad contou como eles se conheceram. "Ele me mandou um direct no Instagram, a gente se conheceu, ficou e nunca mais se desgrudou", disse.

