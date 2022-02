Mari Palma relembra momentos com o pai e aconselha: ''Criem lembranças com quem vocês amam''

A jornalista Mari Palma publicou algumas lembranças com o pai, que faleceu no ano passado, e aconselhou os seguidores

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 18h35

Mari Palma(32) usou as redes sociais para compartilhar algumas lembranças com o pai, Luiz Palma, que faleceu em março do ano passado.

Na tarde desta sexta-feira, 4, a jornalista publicou no Instagram alguns prints de momentos especiais que viveu ao lado do pai e que havia postado na web há alguns anos, e falou sobre a boa relação que eles sempre tiveram.

"Todo mundo que conheceu meu pai diz que não acredita que ele foi embora. Que parece que ele tá aqui. Que sente a presença dele o tempo todo. Isso acontece porque ele fez questão de construir momentos com cada um que passou pelo caminho dele. E eu tenho a sorte de ter essa coleção de histórias e lembranças que fazem ele continuar vivo dentro de mim", afirmou ela.

Em seguida, Mari aproveitou para deixar um conselho para os fãs. "E se eu achei que já tinha aprendido tanto com ele aqui, ele faz questão de continuar ensinando. E essa lição eu divido com vocês: criem lembranças com quem vocês amam, olhem no olho, ouçam com atenção, declarem seu amor e admiração, deem risada… é o único jeito de vocês serem eternos, como meu pai é hoje pra tanta gente", finalizou.

Confira as lembranças de Mari com o pai: