Mari Palma rebate comentário de internauta sobre uso piercing: ''Não perde credibilidade''

No Dia do Jornalista, Mari Palma rebateu mensagem de internauta que criticou o uso de piercing

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 19h53

Mari Palma(33) usou as redes sociais para rebater o comentário de um internauta.

Nesta quinta-feira, 7, é celebrado o Dia do Jornalista, e ao falar sobre a data, a apresentadora publicou a mensagem de um internauta que criticou o fato dela usar piercing no nariz.

"Coisa brega esse piercing no nariz. Muito feio para uma jornalista", disse o internauta na mensagem. Para responder à crítica, Mari publicou um vídeo com vários momentos em que ela aparece fazendo reportagens, tanto na época em que trabalhava na TV Globo, como atualmente na CNN Brasil, e afirmou que piercing e tatuagem não tira a credibilidade de nenhum profissional.

"Dia do jornalista. De todo jornalista. Eles e elas. Que têm piercing e tatuagem e não perdem credibilidade por isso. Que usam gravata ou salto, ou preferem camiseta e tênis. Que cobrem política e economia, mas entretenimento e esporte também. Que estão nos bastidores ou na frente da câmera. Que trabalham na TV, no jornal impresso ou produzem o próprio conteúdo na internet. Seja onde ou como for, nossa missão com a informação é sempre a mesma", começou ela.

Em seguida, Mari falou sobre sua escolha no jornalismo. "Eu escolhi seguir um caminho alternativo dentro da comunicação, de sair do dia a dia das notícias e da redação e trabalhar com entretenimento, TV/internet e produção de conteúdo. Eu arrisquei virar empresária e comecei a me conectar com várias marcas. Uma escolha que muita gente criticou, mas que me fez descobrir um mundo imenso e ainda pouco explorado dentro da nossa área", acrescentou.

"Hoje eu uso tudo que o dia a dia do jornalismo me ensinou pra criar conteúdo na internet com a responsabilidade que é só nossa, pra pensar comunicação de um jeito diferente e pra mostrar que do lado de cá também existe credibilidade e relevância. por isso eu vejo esse dia como uma comemoração do tanto de possibilidades que existem hoje pra nossa profissão. Parabéns, time! Em frente sempre", finalizou.

Confira a publicação de Mari Palma: