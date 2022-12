Mari Palma publica foto rara de biquíni e fala sobre empoderamento feminino

Jornalista Mari Palma impressiona seguidores ao aparecer em foto rara com roupa de banho

A jornalista Mari Palma (33) chamou a atenção de seus seguidores nesta semana ao aparecer em um clique raríssimo de biquíni. A apresentadora decidiu refletir um pouco sobre a importância daquela foto com um texto sobre empoderamento feminino.

“Eu pensei um monte se postava ou não essa foto. Porque, né... o corpo da mulher é sempre alvo, então a gente cresce aprendendo que o melhor e o mais seguro é se esconder. Por vários motivos: pra não ter que lidar comentário machista, pra não perder 'credibilidade', pra não apontarem defeito…”, começou ela, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Mas hoje eu sigo tantas mulheres livres e fortes que me senti assim pra fazer o mesmo. Então, essa sou eu depois de um longo processo de cuidado com minha cabeça e meu corpo, pela primeira vez em muito tempo me sentindo bem comigo mesma”, completou a jornalista.

Ela ainda aproveitou para incentivar que as mulheres busquem o autocuidado. “A todas as gatas que me seguem aqui: vocês podem ser tudo que quiserem, não esqueçam disso. Livres, leves, fortes, independentes, competentes e grandes gostosas também”, finalizou Mari.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)



Mari Palma se declara ao marido, Phelipe Siani

Phelipe Siani completou 38 anos de vida no final de setembro e ganhou uma emocionante homenagem da esposa, Mari Palma. A jornalista da CNN Brasil recordou uma foto do casamento deles, em que aparece bastante emocionada, amparada pelo amado, e prestou uma linda declaração no aniversário dele. "Essa foto diz muito mais do que qualquer textão que eu poderia escrever aqui. Você é minha fuga, minha segurança e agora mais do que nunca, minha família", afirmou Mari no início do texto. "Obrigada por me dar ombro, por ser meu amigo e meu cúmplice nesse mundo maluco. Sorte de todo mundo que te conhece de verdade. Você é um presente pro mundo. Te amo do jeito mais bonito e livre que existe. Feliz aniversário, marido (ui!)", completou ela.