Mari Palma encontra menina com deficiência visual e relembra com carinho do pai: ''Desabei''

Jornalista Mari Palma se emociona ao encontrar garotinha com deficiência visual, assim como seu pai falecido, e faz relato emocionante

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 11h28

A jornalista Mari Palma (34) emocionou os seguidores na quarta-feira, 26, ao registrar um encontro especial durante um evento que participou em Minas Gerais.

Nas redes sociais, a apresentadora publicou fotos do momento especial ao lado de uma garotinha com deficiência visual em Patos de Minas, a pequena Maria Vitória.

Mari não escondeu a emoção e contou que não teve como não lembrar de seu pai, Luiz Palma, que faleceu em março de 2021 aos 70 anos de idade, vítima de câncer. Ele também tinha deficiência visual há mais de 20 anos.

"Ontem eu fui pra Patos de Minas fazer uma palestra sobre comunicação e empreendedorismo. Quando eu faço isso, eu falo bastante sobre a minha carreira, claro, mas falo muito também sobre a minha vida pessoal porque eu não consigo ver as duas coisas tão separadas assim. Eu acredito muito que eu preciso ser uma boa pessoa antes de ser uma boa profissional. E quem me ensinou isso não tá mais hoje aqui. Quer dizer… não presencialmente, porque ele continua se fazendo presente de maneiras surpreendentes", começou escrevendo em seu feed no Instagram.

"Como ontem: a primeira pergunta da plateia foi da Maria Vitória. De cara ela me disse que era uma pessoa com deficiência visual. E adivinha só: ele também era. E aí não deu: eu desabei no meio de 2 mil pessoas. Depois, eu disse pra Maria Vitória: “obrigada, você me fez lembrar do grande amor da minha vida” e agradeci com um abraço bem apertado. Há quem diga que eu deveria ter me segurado pra manter a tal da “postura profissional”, mas como ignorar o que tava acontecendo ali? Um recado de quem me fez enxergar a vida do jeito mais bonito que existe, sem precisar dos olhos", continuou Mari.

Ao finalizar, Mari Palma ressaltou os valores deixados por seu pai. "De quem me disse no meu primeiro dia de trabalho que eu precisaria sempre dar bom dia pra todo mundo, sem distinção: “do faxineiro ao dono da empresa”. De quem me dizia que sucesso era ter pessoas por perto. Sem isso tudo, que tipo de profissional eu seria? Por isso eu defendo tanto a vida pessoal como base pra nossa carreira. Eu não quero chegar no topo sozinha - prefiro chegar no meio do caminho acompanhada de quem eu amo. E quem me ensinou isso é justamente quem nunca mais vai sair do meu lado: ele, meu pai. Obrigada, Maria Vitória."

