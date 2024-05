Mari Gonzalez surpreende ao postar primeira foto com Pipo Marques

Mari Gonzalez está em Portugal com a família de Pipo Marques e compartilhou a primeira foto com o cantor em seu feed do Instagram

O amor está no ar! Mari Gonzalez viajou para Portugal com a família de Pipo Marques para acompanhar a turnê de Bell Marques no país europeu. A influenciadora, que já havia aparecido em diversas fotos com o suposto namorado, compartilhou a primeira foto com o cantor em seu feed do Instagram na manhã desta terça-feira, 28.

A ex-BBB postou alguns cliques dos momentos com a família e, em um dos registros, ela aparece sentada à mesa com Rafa Marques e Pati Guerra, irmão e cunhada de Pipo, além de Aninha Guerra e Bell Marques, pais do artista. A imagem já havia sido compartilhada pelo cantor neste domingo, 26.

Nos comentários, os internautas elogiaram o novo casal. "Amando o casal , tá brilhando", disse uma. "você é luz e merece toda felicidade desse mundo", disse outra. "Linda e carismática. Merece muito ser feliz!", escreveu uma terceira.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Pipo Marques posta primeira foto de Mari Gonzalez

Na sexta-feira, 24, Mari Gonzalez apareceu pela primeira vez no feed do Instagram de Pipo Marques. O cantor compartilhou um álbum de fotos de sua viagem a Algarve, cidade portuguesa, e adicionou um registro da ex-BBB entre os cliques. Que dia!", escreveu o famoso na legenda da publicação. Os internautas mostraram sua torcida pelo casal e elogiaram a ex-BBB. Recentemente, os dois também fizeram imagens treinando juntos.

Vale lembrar que Mari Gonzalez e Pipo Marques ainda não assumiram oficialmente o relacionamento. Esta é a primeira vez que a ex-BBB expõe um novo romance desde o fim de seu noivado com Jonas Sulzbach em 2023. Eles estavam juntos desde 2015 e noivaram em 2022. Após o término, ela já afirmou que mantém uma relação de amizade com o ex.