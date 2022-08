Mari Gonzalez posa coladinha com Jonas Sulzbach em jantar romântico em Lisboa

Em Lisboa, o casal Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach curtem jantar romântico e registram com fotos nas redes sociais

Redação Publicado em 12/08/2022, às 08h35

Jonas Sulzbach (35) e a apresentadora e influenciadora, Mari Gonzalez (28) estão curtindo uma viagem especial para Lisboa, em Portugal, e encantaram a web ao compartilharem os registros românticos durante um jantar.

Nas redes sociais, o casal compartilhou diversas fotos do jantar romântico da última quinta-feira, 11, com direito a foto coladinhos e uma produção especial para a noite.

Mari Gonzalez, que é super antenada nas tendências de moda, surgiu com uma calça de alfaiataria pantalona e um top branco para curtir a noite especial. Completando a produção, a ex-BBB apostou em um penteado anos 2000 belíssimo.

Em seu perfil no Instagram, Mari mostrou alguns registros da noite, surgiu coladinha com o noivo, Jonas Sulzbach, e aproveitou para deixar um beijinho na bochecha do amado.

Recentemente, o casal não poupou amor com um registro romântico agarradinhos, diante de uma paisagem de tirar o fôlego. Na praia, Jonas e Mari surgiram belíssimos e encantaram a web com os registros impecáveis.

Veja as fotos do jantar romântico de Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

