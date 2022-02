Mari Gonzalez celebra aniversário de Jonas Sulzbach com declaração de amor e emociona web

Comemorando os 36 anos de Jonas Sulzbach, Mari Gonzalez relembra momentos românticos e deixa mensagem carinhosa ao noivo

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 12h06

Na madrugada desta segunda-feira, 7, Mari Gonzalez (27) espalhou amor nas redes sociais com uma declaração fofíssima para o noivo, Jonas Sulzbach (36).

Comemorando o aniversário do amado, a influenciadora recordou vários momentos românticos e abriu o coração numa homenagem especial.

“Hoje é dia de comemorar mais um ano de vida desse cara que tenho a sorte de conviver todos os dias. Pense em um cara massa! Parabéns, meu amor, que Deus continue te guiando e iluminando sempre”, escreveu ela na legenda do post.

“Muita saúde, alegria, luz, energia, tudo de melhor. Te amo! Que seu novo ciclo chegue com tudo, cheio de conquistas, com leveza e com muito amor”, completou a morena.

Recentemente, o casal de ex-BBBs aproveitou uma viagem paradisíaca pelo litoral do Ceará e encantaram os internautas.