Mari Gonzalez arranca enxurrada de elogios com look arrasador: ‘Perfeita’

Ex-BBB e influenciadora Mari Gonzalez deixa internautas babando em beleza escultural

Nesta sexta-feira, 23, a ex-participante do Big Brother Brasil 20 e influenciadora digital do mundo fitness, Mari Gonzalez, usou suas redes sociais para derreter os corações dos seus mais de milhões de seguidores. Em cliques para lá de belos, a modelo ostentou toda sua beleza escultural com um look arrasador, arrancando uma enxurrada de elogios dos internautas apaixonados.

Em fotos compartilhadas em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital posou com um vestido chiquérrimo com uma amarração diferente na parte da barriga. Completando o look com uma jaqueta de couro, botas que vão até o joelho e um par de óculos de sol, Mari apostou em um cabelo diferentão, amarrado entre ele mesmo, como se fosse uma alça, colocando até um enfeite de coração.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza escultural da influenciadora digital. “Gata, linda, perfeita, gostosa”, disparou a ex-participante do Big Brother Brasil 20 e cantora, Flay. “Lindaaaaa”, exaltou Jonas, noivo da ex-sister. “Meu deus como é chique”, exclamou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Mari Gonzalez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Casamento com Jonas Sulzbach

Mari Gonzalez está em um relacionamento sério com Jonas Sulzbach (37) desde 2015. Os dois, apesar de ainda não estarem casados, estão construindo uma casa em Alphaville para morarem juntos. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o jogo sobre casamento e filhos com o amado.

"As pessoas têm muita expectativa de filhos comigo e com o Jonas. A gente tem uma parada de respeitar muito os momentos. A gente ia casar resolvendo coisa de casamento, construindo casa, e a gente conversou e não tem porque fazer isso, é muita loucura. É só pensando no resultado, porque, na real, o processo, que é o mais legal, a gente não vai viver. Então a gente tem um quarto lá, que é do lado do nosso, que a gente chama de quarto de bebê. Tem uma estrutura fácil para um dia quando tiver. Mas, hoje em dia, é um quarto de hóspedes".

"[...] E casamento eu acho que é o mesmo caminho. Não valia a pena a gente entrar em dois projetos grandiosos ao mesmo tempo. Nós vamos fazer a casa, está tudo certo, a gente já é casado. É mais para comemorar com os amigos. Vamos fazer a casa e depois a gente casa com calma, não precisa. Eu acho que a gente vai muito na pressão também, só que eu e ele já moramos juntos, é só para oficializar mesmo", completou.