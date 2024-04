Mari Fernandez se pronuncia após cair de touro mecânico e virar meme no BBB 24

Procurada pela CARAS Brasil, Mari Fernandez comentou passagem pelo BBB 24 e se divertiu ao virar meme com situação na casa

Mari Fernandez (23) não tem dúvidas que se divertiu bastante durante sua passagem na casa do BBB 24 neste sábado, 6, onde ela acabou virando meme ao cair de um touro mecânico. Procurada pela CARAS Brasil, a artista comentou a situação inusitada que acabou viralizando nas redes sociais.

"Foi muito massa! Esse já é o terceiro ano seguido que faço show no BBB e com certeza é um grande reconhecimento do meu trabalho! Eu me diverti demais. Viver tudo isso ao lado de grandes amigos torna tudo ainda mais especial", comemorou.

Além de Mari, a festa temática de São João ainda contou com a participação de Xand Avião, Zé Vaqueiro, Nattan e Felipe Amorim, que fizeram um show repleto de hits que dominaram as plataformas digitais nos últimos anos.

Bastante à vontade com a apresentação na festa, Mari acabou protagonizando um momento divertido ao lado de Nattanzinho. Os dois invadiram o cenário e brincaram no touro mecânico que foi montado para os brothers. A situação rapidamente viralizou e a famosa garante que adoraria ficar um pouco mais no confinamento.

"Por mim eu ficava lá a noite inteira, eu ia vencer aquele touro e brincar demais, vocês duvidam?", questionou a artista, que finaliza celebrando o reencontro com os amigos no palco do BBB 24: "Foi top, estou feliz demais".

MARI FERNANDEZ CHOCOU COM VISUAL

Mari Fernandez tem dado o que falar nas redes sociais depois de passar por um transformação. Conhecida como a rainha do piseiro, a cantora impressionou ao compartilhar um vídeo de sua preparação para um show. Visivelmente mais magra, ela exibiu seu novo físico e deixou os seguidores curiosos com sua mudança.

No registro divulgado em sua conta oficial no TikTok, Mari aparece super produzida ao sair de um elevador para mais uma apresentação. Vestindo um body e uma minissaia nude, combinados com um salto da mesma cor, é possível notar os detalhes da impressionante transformação física da cantora, que exibiu uma silhueta bem marcada e sequinha.

Nos comentários da publicação, a mudança intensa de Mari gerou repercussão. Enquanto a artista recebeu elogios, alguns seguidores apontaram que a transformação pareceu desproporcional: “Gente, fizeram montagem ou é ela mesmo?”, uma admiradora perguntou. “Qual o segredo para mudar tanto?”, questionou um. “Por que fizeram isso?”, disse outro.