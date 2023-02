Mari Bridi nega fase fitness após separação e rebate comentários sobre seu corpo: 'Esquisito ler manchetes sobre a minha barriga'

Influenciadora digital, Mari Bridi afirma ter começado a cuidar da saúde há anos, para acompanhar os filhos

Agora solteira, atriz e influenciadora digital Mari Bridi (38) nega que esteja em uma fase fitness, já que está há quase dois anos cuidando da saúde, com uma rotina de exercícios e uma melhor alimentação. "Não é um momento fitness, estou nessa pegada há um tempão, mas agora as pessoas estão prestando mais atenção, estou saindo mais e botando mais looks para jogo."

Em entrevista a CARAS Brasil, ela afirma que mostra o processo em suas redes sociais há algum tempo. "Já estou há quase dois anos nessa pegada de ser saudável, ter o corpo e a mente saudável para conseguir acompanhar os pequenos, porque chegou uma hora que estava muito ruim", completou falando sobre Valentim (4) e Aurora (8), frutos do relacionamento com Rafael Cardoso (37).

Bridi ainda conta que a decisão não veio por uma questão estética. "Estou me sentindo bonita, mas é um todo. Nunca foi uma questão de não me sentir bonita, mas de me sentir saudável. Mas é esquisitíssimo ler manchete do povo falando da minha barriga. Gente, peraí... O que está acontecendo? Nunca achei que eu fosse ser essa pessoa."

Ela ainda diz que no ano passado, em 2022, fez procedimentos estéticos para reduzir os seios, que mudaram muito após sua primeira gestação, e sempre foram alvos de comentários nas redes sociais. "Mãe sofre muito, meu corpo mudou muito depois da gravidez da Aurora, e a gente recebe muita crítica. Mas isso não me pegou, porque se fosse uma questão estética eu teria feito logo."

"Quando isso me incomodou eu quis mudar. Eu não me achava feia, não mexia comigo. Eu estava com uma série de crises na coluna e muita enchaqueca, e entendi que tinha a ver com a falta de exercício e alimentação", completa a artista, que curtiu o Carnaval diretamente do sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

MARI BRIDI EXPLICA RELAÇÃO COM OS FILHOS APÓS DIVÓRCIO

A artista conta que agora, após o fim dos 16 anos de casamento, está saindo mais vezes e aproveitando para se arrumar e usar maquiagens, o que adora fazer. "A Aurora sempre pede para ir junto, ela é que nem eu, adora umamaquiagem."

Ela ainda relembrou um momento no Carnaval que, ao deixar os filhos com sua mãe, a jornalista Sônia Bridi, foi surpreendida pelo caçula. "Eu estava de vermelho, o Valentim me viu arrumada e começou a cantar Vermelho, da Gloria Groove, porque a Aurora adora."

Por fim, ela ainda comentou sobre a decisão de se tornar morena, deixando de lado as madeixas loiras. "Eu sou loira, mas todo mundo fala que é o inverso, porque todo mundo quer ser loira e eu quero ser morena. Quando rolou a quarentena foi o momento, fiz em casa. Eu gosto, como meu olho é claro, eu acho que fica bonito. Temos que ser felizes do jeito que a gente gosta."