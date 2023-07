Margot Robbie abre o jogo e diz que nunca gostou da Barbie e não sabia se era a pessoa certa para o papel

Margot Robbie, que é estrela do tão aguardado filme, diz que a boneca nunca foi sua favorita

A estrela do filme mais aguardado do ano e que deu a vista a protagonista do longe, Margot Robbie, revelou em entrevista a Revista People que nunca gostou muito da Barbie. A australiana disse que preferia brincar com outras coisas e que sentia certa estranheza pelas Barbies de sua irmã.

"Pessoalmente, eu não tinha nenhuma. Minha irmã tinha e eu lembro que minha prima também. Eu brincava com as minhas primas, mas, na verdade, não era muito fã da Barbie quando criança", confessou a loira.

A atriz ainda falou que gostava de brincadeiras diferentes: "Eu era mais o tipo de garota que rolava na lama. Acho que todas eram tão esquisitas, porque não eram bem cuidadas. Eram todas Barbies esquisitas", completou.

Com toda a aversão que sentia pela boneca, Margot chegou a duvidar que ela seria a escolha ideal para dar vida a Barbie. "Nunca vou esquecer, depois de conversar com Greta Gerwig por anos, sentei-me e li o roteiro. Tinha uma brincadeira na primeira página e eu fiquei: 'Eles nunca vão deixar a gente fazer esse filme'. Mas eles deixaram", brincou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BARBIE (@barbiethemovie)

Ryan Gosling revela motivo para ele querer interpretar Ken no filme 'Barbie'

Em entrevista recente, o ator Ryan Gosling contou como as filhas reagiram à novidade e o que o levou a aceitar o papel no tão aguardado longa.

Em entrevista à revista People, o astro contou que as filhas, Esmeralda, 8 anos, e Amada, 7 anos - não entenderam os motivos para Gosling querer viver o personagem no filme dirigido por Greta Gerwig. "Acredito que elas ficaram confusas do motivo para eu querer viver o Ken. Elas acham ele um inútil",

Na entrevista, Gosling ainda falou que suas filhas o ajudaram a se preparar para o papel. "Minhas crianças foram minha introdução ao universo de Barbie. As crianças passaram meses em casa enquanto eu me preparava para isso. Então elas, inadvertidamente, também estavam se preparando",