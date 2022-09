Marcus Buaiz rompe o silêncio após a separação de Wanessa Camargo

Marcus Buaiz fala sobre a ex-mulher, Wanessa Camargo, em nova entrevista: 'Quero que seja feliz'

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 19h54

O empresário Marcus Buaiz comentou sobre a nova fase de sua vida após o fim do casamento com a cantora Wanessa Camargo. Em entrevista para a revista GQ, ele contou que está solteiro desde o término da união de 17 anos. “Estou devagar, namoradno de mim mesmo. Quero aproveitar esse tempo para construir uma nova história”, disse ele.

Então, o empresário falou sobre a ex-mulher. “Vou me limitar a dizer que quero que a Wanessa seja muito feliz. Graças a ela tenho meus fihos, que são o mais importante na minha vida”, disse ele, que é pai de José Marcus e João Francisco.

Além disso, ele confirmou que fez uma tatuagem nas costas com o desenho de uma fênix após a separação, que significa recomeço após o divórcio.

Wanessa Camargo curte as férias com os filhos

Atualmente, Wanessa Camargo está nos Estados Unidos com os dois filhos, José Marcus e João Francisco. Ela levou as crianças para reencontrarem a avó, Zilu Godoi, que vive no exterior há alguns anos. Lá, eles aproveitaram para visitar os parques de diversões da região de Orlando, na Flórida.