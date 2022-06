Marcos Oliveira, o Beiçola, desabafa após receber ajuda de Tata Werneck

Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, fala sobre suas dificuldades financeiras e de saúde e também da ajuda que está recebendo de Tata Werneck

O ator Marcos Oliveira (69), que fez o Beiçola de A Grande Família, contou sobre a fase difícil de sua vida. Ele está enfrentando problemas de saúde e financeiros nos últimos tempos e apareceu nas redes sociais para pedir ajuda. Tanto que a humorista Tata Werneck (38) fez questão de ajudá-lo a conseguir um plano de saúde neste momento.

O artista disse que está grato pela ajuda da humorista e também dos fãs. “Aos poucos, com a ajuda, estou conseguindo resolver as coisas e pagar minhas contas. Consegui uma nutróloga, que está cuidando de mim e fez todos os exames necessários para eu melhorar minha saúde. A Tatá foi muito generosa comigo e está batalhando por um plano de saúde. Mas preciso arcar com todas as outras coisas. Cada um dá o que pode. Qualquer quanto é bem-vinda”, disse ele à revista Quem.

Então, ele contou como está se sentindo e quais são suas necessidades no momento. “Está tudo mais ou menos. Esses problemas de saúde têm me chateado muito. Uma hora, dói. Outra hora, não dói. Sinto muita canseira e tenho que resolver uma infinidade de coisas. Agora, fui resolver alguns problemas de documentos. Depois tenho que pegar meus remédios no posto de saúde. Preciso de um dentista, porque meus dentes estão caindo. É uma batalha muito grande. É trabalhoso e constrangedor”, desabafou.

Pedido de ajuda do ator Marcos Oliveira

Há poucos dias, Marcos Oliveira compartilhou um pedido de ajuda nas redes sociais. Em um vídeo de aproximadamente 2 minutos, o ator revelou que precisa fazer uma cirurgia e pediu dinheiro para os espectadores.

“Estou precisando muito de ajuda. A coisa está barra pesada. Estou ainda esperando para fazer a minha cirurgia da fístula que eu tenho na uretra, mas eu estou com a glicemia muito alta. Eu tenho marcado endocrinologista agora para o dia 7 e estou precisando de ajuda”, explicou.

“Não é muito, mas se puderem me ajudar, eu vou agradecer muito, porque só estou eu e as minhas cachorras e elas estão dormindo. São as minhas filhas”, disse ao mostrar as pets.

“Eu quero logo voltar a trabalhar. Não estou aguentando. Estou desde dezembro esperando a minha melhora, mas essa coisa do Estado, a gente fica na fila esperando, esperando... E eu quero resolver o mais rápido possível para voltar a trabalhar. A única coisa da minha vida que me interessa é o meu trabalho. Por favor, me ajudem”, pediu o humorista ao final.