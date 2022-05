Marcos Mion testa positivo para Covid-19 e cancela gravações

Marcos Mion aparece nas redes sociais durante o isolamento após teste positivo para Covid-19: 'Só sintomas leves'

O apresentador Marcos Mion revelou que testou positivo para Covid-19 ao fazer um teste de rotina para uma gravação nos estúdios da Globo. Ele está isolado em sua casa e já tomou as três doses da vacina. Assim, o artista contou que está com sintomas leves.

“É gente, chegou a minha vez. Testei positivo para Covid. Eu achava, no fundo da minha alma, que eu ia conseguir passar a pandemia ileso porque eu fiz tanta coisa já, desde A Fazenda a todos os programas da Globo, viagens, tanta coisa e eu consegui sair ileso. Quem em conhece nem acredita que eu peguei, ninguém apostaria”, disse ele.

E completou: “Eu aprendi na época de A Fazenda sobre como me cuidar. Até pouco tempo eu ia no restaurante chique com um borrifador estilo jardineiro [com álcool]. Eu sou o cara que pega alguma coisa e borrifo, na nóia. Eu fiquei surpreso. Não achava que eu ia pegar. Foi em um teste de rotina, seguindo os protocolos da Globo”.

Mion ainda contou que precisou cancelar compromissos, como gravações do programa Caldeirão. “A gente acabou cancelando todas as gravações, o que é uma pena. A gente ia gravar grandes programas com Juliette, É o Tchan, Mumuzinho, seriam programas muito legais e a gente vai remarcar tudo”, disse ele, que ainda completou sobre cancelar sua participação no show especial do aniversário de Ivete Sangalo. “Infelizmente eu não vou poder apresentar a transmissão do especial da Ivete em Juazeiro. Vai ser uma pena não poder ir. Daqui a pouco a gente vai saber quem vai no meu lugar, e eu sei que vai mandar bem também”, afirmou.

Por fim, ele garantiu que está bem. “Eu estou bem, minha voz está assim, meio metálica, eu estou com um pouco de dor de garganta, são só sintomas leves. Agora é isso, vou me isolar e proteger minha família”, declarou.

