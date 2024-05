Marcos Mion rebate críticas ao mostrar suas ações para o RS: 'Angustiado'

Ao mostrar doações para o Rio Grande do Sul e visita a abrigo de autistas, Marcos Mion rebate críticas sobre iniciativas e boas ações

O apresentador Macos Mion fez uma publicação nesta quarta-feira, 15, para mostrar suas boas ações e logo já aproveitou o post para rebater as possíveis críticas. Afinal, vários famosos estão sofrendo "hate" de internautas ao exibirem suas doações ou seu trabalho voluntário no Rio Grande do Sul.

Depois de alguns dias da tragédia, o comunicador conseguiu ir até o local pessoalmente e explicou o motivo de ter ido ao estado apenas nesta terça-feira, 14. Ele ainda comentou sobre a angústia que estava sentindo para encontrar as mães de crianças autistas no abrigo montado especialmente para as famílias atípicas.

"Contra tudo que existe de mal, de ruim, de tragédia, de hate, de intolerância nas redes … eu sigo acreditando que temos que combater com o amor. O amor vai vencer no final. E o que eu vi em Porto Alegre foi isso: amor pra recomeçar. Mãos dadas. Lágrimas absorvidas por ombros. Suporte. Sustentação. Fé", começou falando.



Pai de um jovem autista, o famoso comentou: "Estava angustiado há dias para ir, mas a metereologia não permitia uma ida e volta no mesmo dia. Por isso que coincidiu de irem várias pessoas ontem, terça feira, pois foi quando a chuva deu uma trégua. Coração angustiado para segurar nas mãos das mães, acolher os autistas e, com a ajuda de Jesus Cristo, levar um pouco de esperança. Missão cumprida".

Marcos Mion falou sobre os desafios de se locomover até lá: "Infelizmente a logística pra chegar e voltar demorou mais do que o tempo que pude ficar lá, mas fizemos o máximo com o que pudemos".

O apresentador até citou Pedro Scooby, que estava resgatando vários gaúchos e animais. "Sei que aqui vai aparecer quem consiga criticar altruísmo, compaixão , mas depois que vi o Pedro Scooby tendo que se justificar porque usava o boné da Red Bull enquanto salvava em torno de mil pessoas entendi como estamos com a alma doente. Mas esses que criticam, nada fazem, pelo contrário só atrapalham, e nós seguiremos combatendo com amor. Com empatia. Com compaixão".

Marcos Mion então finalizou. "Cheguei na tragédia e encontrei amor. Conheci heróis com força daquelas que ninguém sabe que tem até precisar. Rio Grande do Sul, vai dar tudo certo, o Brasil todo está com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Nossa Senhora cubra cada um com seu manto sagrado. Seguimos fortes!", declarou.

Veja a publicação de Marcos Mion:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Maíra Cardi monta abrigo em shopping com cinema

A influenciadora e empresária Maíra Cardi anunciou nesta quarta-feira, 15, que montará um abrigo muito especial para as mulheres em um shopping no Rio Grande do Sul. Após quebrar o silêncio e anunciar sua ajuda e de Thiago Nigro à vítimas, ela contou que seu objetivo era montar um local seguro para as famílias.

Com o intuito de ajudar cerca 700 mulheres com crianças e até idosos, a ex-BBB celebrou ao achar um espaço para colocar as pessoas com conforto e recreação. Segundo ela, as famílias terão cinema, brinquedoteca, academia, palestras, escola e que, após as águas abaixarem, ela pretende dar todo o auxílio com sua equipe para ajudá-las a recomeçar suas vidas. Saiba mais da iniciativa aqui.