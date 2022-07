Marcos Mion emociona ao mostrar reencontro com o filho, Romeo, após viagem

Apresentador do 'Caldeirão', Marcos Mion compartilha vídeo do momento que reencontrou o filho, Romeo, após voltar de viagem

O apresentador Marcos Mion (43) encantou os seguidores na web ao compartilhar um momento emocionante que viveu em família! Após tirar férias com os filhos mais novos, o comandante do Caldeirão registrou o reencontro que teve com o primogênito, Romeo, de 17 anos de idade!

Na segunda-feira, 11, em seu feed no Instagram, o artista publicou um vídeo do momento em que chegou em casa e foi recebido com muito amor pelo herdeiro mais velho, fruto do casamento com Suzana Gullo, que apareceu emocionado com a volta do pai para a casa: “Ai, papai, que saudade”, disse o jovem, diagnosticado com transtorno do espectro autista.

"Romeo estava muito ansioso pela minha chegada. Eu estava mais. Romeo sente minha falta. Eu sinto a dele mais. Romeo estava com muita saudade. Eu estava mais. Romeo me esmagou muito. Eu o esmaguei mais. Romeo me ama muito. Eu o amo mais", declarou o pai coruja.

"Ah, filho, não existe felicidade plena sem você grudado comigo. A distância deixa um buraco dentro que não dá pra ser preenchido por nada. Só por você. TE AMO MAIS QUE A VIDA", completou.

Mion ainda falou sobre a presença do cachorro, Pudim, no vídeo: "Pudim, meu filhote, seu chorinho me faz sentir o amor que não se comunica através de falas! Meu coração tava vazio sem você também. E sem suas irmãs! Meu Deus, coração de pai não tem um minuto de tranquilidade", brincou.

Vale ressaltar que Mion estava na Europa com a mulher e os outros dos filhos, Stefano (12), e Donatella (13), acompanhando a menina até a Suíça, onde ela fará um internato em liderança.

