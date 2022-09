Marcos Mion desembarca com os filhos em aeroporto no Rio de Janeiro

Ao lado dos filhos, Donatella e Stefano, Marcos Mion desembarca no aeroporto Santos Dumont, no Rio

Redação Publicado em 07/09/2022, às 18h24

Neste feriadão de 7 de setembro, o apresentador Marcos Mion (43) desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ao lado dos filhos, Donatella de 14 anos e Stefano de 12.

Com looks confortáveis, Marcos Mion desembarcou para cumprir seus compromissos no Rio de Janeiro. Do outro lado, Donatella surgiu mega estilosa com botas brilhantes e um jeans skinny.

Na terça-feira, 6, o apresentador da Globo Marcos Mion foi visto passeando pelo shopping Village Mall com sua família, no Rio de Janeiro. Aproveitando a folga, Mion levou Suzanna Gullo, Romeo, Donatella e Stefano para uma volta no shopping de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Veja as fotos de Marcos Mion desembarcando no aeroporto:

Foto: Gabriel Rangel/AgNews

Marcos Mion curte almoço com Boninho em Shopping no Rio de Janeiro

Na segunda-feira, 5, Marcos Mions foi visto almoçando com seu chefe e produtor da Globo, Boninho, no shopping Village Mall, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os companheiros de trabalho foram flagrados curtindo o almoço junto de outros amigos.

Vale lembrar que ambos participaram de um encontro de casais no final de semana, envolvendo suas respectivas esposas. Boninho e Ana Furtado foram almoçar com Marcos Mion e Suzana Gullo, sendo que ana compartilhou nas redes sociais o registro do momento.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!