Marcos Mion comemora seu aniversário de 43 anos com reflexão

Marcos Mion fala sobre a vida e o amadurecimento ao completar 43 anos de vida: 'Sensação de vitória!'

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 14h06

O apresentador Marcos Mion (43) está em festa nesta segunda-feira, 20! Isso porque ele completou 43 anos de vida e fez um post especial nas redes sociais para celebrar o seu aniversário. O artista compartilhou um vídeo com a esposa, Suzana Gullo (45), e os três filhos, Romeo (16), Donatella (13) e Stefano (11), e falou sobre a vida e o amadurecimento com o passar dos anos.

"Amadurecer é se tornar o homem que você sempre deveria ter sido. Claro que isso é impossível sem o processo de erros e acertos, banhados em resiliência, humildade, gratidão e fé, mas ter a consciência e busca pela evolução é o que faz vc deixar as rugas do lado de fora e não na alma. Vestir os anos com orgulho é o que traz uma sensação de vitória! Cheguei até aqui! Estampo na pele meus anos e conquistas como uma medalha. Estou superando, estou sobrevivendo, estou vivendo e continuo sonhando!", disse ele.

E completou: "E conforme o tempo passa, você entende que não é sobre o que você tem, conquista, compra ou como você aparenta, mas sim sobre o ser humano que você se tornou. Obrigado Jesus Cristo! Obrigado Nossa Senhora! Obrigado minha família amada! Tudo por e para vocês, sempre! O amor da minha vida, com quem divido cada minuto dessa vida há 17 anos e aos meus 3 corações que pularam do peito e tomaram vida própria…amo vocês".

Atualmente, Marcos Mion comanda o programa Caldeirão com Mion nas tardes de sábado da Globo.

Imagem de Marcos Mion com sua família: