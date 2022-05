Marcos Breda recebe alta hospitalar após sofrer acidente de moto

Marcos Breda comemora sua ida para casa após sete dias internado por causa de fraturas múltiplas

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 13h04

O ator Marcos Breda, que atuou na novela Reis, da Record TV, está em casa após sofrer um acidente de moto. Ele ficou sete dias internado no Rio de Janeiro por causa das fraturas múltiplas que sofreu no fêmur, na clavícula e na costela.

Agora, o artista comemorou a alta hospitalar com uma foto ao lado dos profissionais que cuidaram dele no hospital.

"O primeiro dia da semana tem uma vinculação direta com a idéia de início, nascimento, vida. Por isso foi dedicado ao Sol que, com a sua luz, remete ao início de um novo tempo que se inicia no domingo. No meu caso: re-início, re-nascimento e nova etapa de vida: - 06 de maio: meu grave acidente; - 07 de maio: minha complexa cirurgia; - 14 de maio: alta do hospital e volta para casa; - 15 de maio: domingo, dia de um novo começo e gratidão", disse ele.

Então, o artista completou: "Durante os sete dias que fiquei internado no ótimo Hospital Badim, fui tratado com extremo cuidado, competência e, sobretudo, carinho. Gostaria de agradecer a TODOS - absolutamente TODOS - os profissionais que cuidaram de mim: faxineiros, técnicos, enfermeiros, atendentes, seguranças, administradores, coordenadores, cozinheiros, copeiras, maqueiros, fisioterapeutas, instrumentadores, anestesistas e médicos. Esta foto registra o momento de minha alta hospitalar e nela estão alguns profissionais/pessoas competentes e adoráveis, sem as quais eu não estaria aqui digitando estas linhas. MUITO OBRIGADO, pessoal".

Confira o post completo de Marcos Breda: