Marco Pigossi faz rara aparição com o namorado, Marco Calvani

Marco Pigossi aparece abraçado com o namorado em festival de cinema nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 20h02

O ator Marco Pigossi aproveitou um festival de cinema em Massachusetts, nos Estados Unidos, chamado Provincetown International Film Festival, para curtir um programa ao lado do namorado, o diretor italiano Marco Calvani. Os dois apareceram sorridentes e abraçados em uma nova foto compartilhada pelo brasileiro nas redes sociais.

O evento contou com a exibição do curta de Calvani, chamado A Better Half. “Obrigado por nos receber”, disse Pigossi na legenda. Enquanto isso, o namorado dele afirmou: “Muito feliz em estar aqui”.

Vale lembrar que Marco Pigossi e Marco Calvani vivem um relacionamento discreto e longe dos holofotes. Eles assumiram a relação publicamente em novembro de 2021, quando o brasileiro mostrou uma foto de mãos dadas com o amado nas redes sociais.

Na época, o ator falou sobre a repercussão do seu relacionamento na mídia. "Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito. Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todos", escreveu ele na rede social.

Marco Pigossi mostra nova foto com o namorado: