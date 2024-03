Marco Luque revela expectativa das filhas para casamento e planos para lua de mel: 'Vai rolar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marco Luque reflete sobre momento de vida ao lado da família

Marco Luque ficou noivo de Jessica Correia em janeiro de 2023 e, desde então, se prepara para subir ao altar com a amada. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator reflete sobre momento de vida ao lado da família e revela expectativa das filhas para o casamento e planos para lua de mel: "Vai rolar".

"Eu e a Jé fizemos um ano de noivado em janeiro, desde que pedi a mão dela em Noronha. A gente pretende, de repente, casar na Ilha, que é um lugar que muito nos abraçou, tem uma energia, uma vibe bem bacana, assim como as pessoas. Fernando de Noronha é demais! Não temos data ainda, mas daqui um ano, um ano e meio vai rolar uma cerimônia por aí", declara Marco Luque .

"Para a lua de mel, estamos querendo fazer algo diferente. Queremos pegar um motorhome e sair por aí curtindo. Esses são os nossos planos", acrescenta o ator, que é pai de de Isadora, de 13 anos, e Mel, de 11.

Além das herdeiras, Marco Luque também acompanha a filha de Jessica Correia e destaca a animação das meninas para o casamento: "Elas estão super animadas. Quando eu pedi a mão da Jessica, elas estavam presentes, foi na praia, super bonito. E eu percebi que elas ficaram contentes, porque elas poderiam se chamar de meias-irmãs, elas estavam felizes e realmente é bom quando acontece essa amizade entre os filhos".

Entre o equilíbro da vida profissional e pessoal, o ator ressalta que está atravessando uma fase boa: "Estou maduro, encontrei uma vida saudável, com ritmo para poder praticar esportes como o futevôlei, que eu me apaixonei e faço duas vezes por semana, então eu tenho um equilíbrio muito bom e tenho me alimentado bem".

"Meu relacionamento está fantástico, sensacional. Estou com uma mulher incrível que é a Jéssica, fora de série. E as minhas filhas são ótimas, sabe? Uma fase muito boa, momento de colocar a cabeça no lugar, os pés no chão, curtir e persistir na missão que é levar alegria e cura para as pessoas", completa Marco Luque.

Com motivos de sobra para a alegria, ele pondera sobre o momento de vida: "Acho que quando fazemos o que gostamos, o que amamos e encontramos nossa missão, tudo fica mais fácil, parece que a vida dá uma aceleradinha, a engrenagem passa a girar mais rápido. Só agradecer a Deus pelo momento e sempre".