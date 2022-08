Marcio Garcia parabeniza a esposa, Andrea Santa Rosa pelo Dia da Nutricionista: ''Casei com a mais gata de todas…''

Marcio Garcia fez uma homenagem especial para a esposa, Andrea Santa Rosa, ao celebrar o Dia da Nutricionista

Nesta quarta-feira, 31, é comemorado o Dia da Nutricionista e como Marcio Garcia é casado com uma, ele não perdeu tempo e logo usou suas redes sociais para homenagear a esposa, Andrea Santa Rosa, por seu dia.

Para isso, o ator publicou uma foto onde ele aparece coladinho com a amada, enquanto eles curtiam um passeio em Mykonos, na Grécia e davam largos sorrisos para a câmeras, em um momento romântico.

Na legenda, ele se derreteu pela amada escrevendo: "Hoje é dia da nutricionista! E eu que não sou bobo nem nada, casei com a mais gata de todas… parabéns @andreasantarosagarcia e a todas as nutricionistas, que nos ajudam a nutrir nosso corpo com o que há de melhor afinal, a refeição de hoje determina como você estará amanhã! Saúde!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "Casal de milhões!", falou outro. "Viva a nutri mais gata e iluminada!", escreveu ainda um terceiro.

Confira o post que Marcio Garcia fez para parabenizar a esposa pelo Dia da Nutricionista:

Marcio Garcia comenta semelhança com o filho caçula, João

Recentemente, Marcio Garcia surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma montagem de fotos suas antigas com fotos do filho caçula, João. "Qualquer semelhança não é mera coincidência", brincou o apresentador na legenda do post em questão.

