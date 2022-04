Marcio Garcia curte o dia ao lado do filho mais velho: ''Amor maior do mundo''

O apresentador Marcio Garcia registrou o almoço com o filho mais velho, Pedro, e deixou um conselho para os seguidores

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 18h50

Marcio Garcia(51) registrou um momento especial ao lado do filho mais velho, Pedro (18).

Em seu perfil no Instagram, o apresentador contou que aproveitou o dia ao lado do primogênito e deixou um conselho para os seguidores.

"Hoje, aproveitei pra botar o papo em dia com meu primogênito, @pedrosrgarcia. Não deixe pra amanhã aquele papo que você pode bater hoje… Ainda mais se tratando de filho… #familia #filhos #amormaiordomundo", disse ele, curtindo um almoço japonês com o herdeiro.

Os fãs elogiaram a atitude de Marcio. "Os melhores momentos são esses", disse uma seguidora. "Parabéns, é lindo ver essa amizade entre pai e filho", falou outra. "Isso aí Márcio. A importância do diálogo com nossos filhos. Família, nosso maior amor do mundo", comentou um fã.

Márcio é casado com a nutricionista Andrea Santa Rosa. Os dois também são pais de Nina (16), Felipe (13) e João (7).

Confira as fotos do apresentador com o filho: