Márcio França participa de evento educacional em Dracena, interior de SP

O fórum reuniu líderes educacionais de todo o País para debater questões cruciais sobre o ensino superior. Um dos momentos mais aguardados foi a palestra do Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França.

Em sua apresentação, ele trouxe insights sobre a interseção entre educação e empreendedorismo no Brasil, destacando a importância do setor educacional como catalisador do desenvolvimento econômico e social.