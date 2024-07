Márcia Sensitiva revela previsão para futuro de Iza e Yuri Lima: "Correta”

Tem volta? Márcia Sensitiva revela suas previsões para o futuro do relacionamento de Iza e Yuri Lima após escândalo de traição durante gravidez

Na última quinta-feira, 11, Márcia Fernandes, mais conhecida como Márcia Sensitiva, compartilhou suas previsões sobre o futuro do relacionamento de Iza e Yuri Lima. Após o escândalo de traição durante a gravidez, a astróloga e médium afirmou que não tem mais volta e explicou o motivo durante sua participação no programa Tá na Hora, do SBT.

Ao ser questionada se acredita que a cantora e o jogador de futebol possam reatar o namoro, Márcia afirmou veementemente que não. Ela explicou que a decisão está fortemente relacionada aos signos deles: "O Yuri é filho de São Pedro, ele é leonino, tem um ego muito elevado, é macho alfa, faz o que quer, na hora que quer", iniciou.

"A Iza é velha de alma, virginiana correta, gosta de tudo certo, alma velha, e não vai aceitar essa traição", Márcia analisou a personaldade e completou afirmando que não vê uma reconciliação no futuro: “Se é esse o problema [perdoar para reatar], eu não vejo base sólida para a Iza continuar aceitando isso que aconteceu”, disse.

“A Iza é muito velha de alma pra aceitar uma traição tão... não foi legal, ela esperando um bebê. Eu não vejo os dois juntos", Márcia concluiu a declaração. Para quem não acompanhou a polêmica, Iza revelou que descobriu que o namorado estava conversando com uma mulher com quem já tinha se relacionado no passado durante sua gravidez.

Com isso, a artista decidiu romper o namoro. Inclusive, ela disse que pessoas estavam cobrando dinheiro para divulgar as informações da traição: "Ele tinha conversas com ela em altos níveis. Para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Foram informações que chegaram até mim graças a boa relação que eu tenho com algumas mídias”, disse.

“Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas também, lamentavelmente para a família dele. Eu não queria que fosse assim, mas eu achei que eu deveria me antecipar. E isso é tudo que eu vou falar, não somos mais um casal. Fiquei sabendo dessa quebra de confiança, sem confiança não existe relacionamento, e eu tô grávida”, Iza desabafou.

Pivô da separação de Iza e Yuri Lima é rejeitada em ‘A Fazenda’:

Apontada como pivô na separação de Iza e Yuri Lima, Kevelin Gomes foi rejeitada para participar do reality show ‘A Fazenda’ da Record. Em nota, a emissora negou os rumores de que a influenciadora digital estivesse sendo cotada para o programa e confirmou que ela não estará entre os participantes deste ano; confira a declaração!