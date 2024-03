Márcia Sensitiva faz previsão para as mulheres em 2024: 'Ano excelente'

Márcia Sensitiva faz previsão para as mulheres em entrevista especial à CARAS Brasil. A clarividente revela detalhes do seu público feminino e reflete sobre conquistas

Neste Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, a clarividente Márcia Sensitiva (71) faz previsões para o ano de 2024. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revela quais signos terão boas notícias nos próximos meses e entrega que as mulheres estarão no comando de nações nos próximos anos.

"O ano de 2024 vai ser excelente pra alguns signos [mulheres e homens]. Sagitário vai ser bom, touro, capricórnio, virgem... O que acontece? Vai ser um ano em que as mulheres, especialmente na área médica, da ciência, vão descobrir [a cura para doenças]. Vamos ver um monte de cientistas, um monte de coisa maravilhosa com mulheres no comando. Vai ser um ano excelente pras mulheres no geral, melhor do que foi ano passado", diz ela sobre a cura para o câncer, por exemplo.

Márcia Fernandes, como também é conhecida, prevê um mundo com mulheres no comando na próxima década. Para ela, o sexo feminino vai comandar grandes empresas, organizações e países no mundo, o que começará a se desenhar a partir desde ano.

"Daqui a 8 anos, vai ser mulher presidente da república, vai ser usual, chega de gravata, não que eu seja contra, mas vai ser tranquilo ser mulher nos próximos 10 anos. Isso é um máximo! Nós estamos sendo respeitadas porque também estudamos, e esse mundo continua sendo machista, mas a mulherada está sabendo se colocar e se impor", afirma.

Dia Internacional das Mulheres

A clarividente mais famosa do Brasil defende a data especial criada a favor da igualdade e direitos civis. "Uma mulher vale por [várias] pessoas. Nós mulheres precisamos nos abraçar, nós somos muito fortes juntos", destaca. "É um máximo [a data], acho que tem que se comemorar as mulheres todos os meses", completa.

Ela observa que a nova geração feminina tem sofrido menos impacto com as mudanças provocadas pelas manifestações de mulheres da sua geração. Márcia cita como exemplo o direito ao emprego e sujeição em ficar em casa.

"Uma coisa que eu percebo: Essa geração mais jovem respeita muito as mulheres, os meninos mais jovens de 25 pra cá estão aprendendo a força da mulher de verdade, é um espetáculo. Falar o que a mulher faz é fácil, eu queo ver fazer o que ela faz. E os meninos entenderam isso, entenderam demais. A partir do momento que uma mulher sai de casa para trazer o dinheiro, ela não fica mais ligada a um homem por conta de uma casa, isso pra mim é a revolução. Antigamente, muitas mulheres por não terem profissão, elas abaixavam a cabeça e ficavam a vida toda dentro de casa aceitando. Hoje as mulheres estudam, trabalham e são independentes. Hoje para a mulher ficar casada com homem, ele tem que ser muito bom", enfatiza.

Márcia Sensitiva revela que seu público é formado por mais de 80% mulheres que a acompanham e fazem consultas para previsões. De acordo com a clarividente, o público feminino está interessado em questões espirituais na maioria das vezes.

"As mulheres que me acompanham estão interessadas no crescimento espiritual, monetário e profissional. Eu sinto que todas elas, mesmo ganhando dinheiro, mesmo podendo se manter, elas ainda são românticas. Você quer ver uma mulher triste? Tem 28 anos e ainda não tá casada. Ela acha que é o fim do mundo, ainda, o que é difícil. Elas ainda sonham com o casamento. Aí que eu converso, explico que o casamento é um negócio muito sério. Elas me respeitam pela minha vivência. Fui pra vida trabalhar desde sempre, sou percursora de vocês, já bati minha cara, casei duas vezes, explico como foi meu casamento número 1, 2 e que sou amiga delas todas, parece que viro um exemplo de vida pra esse pessoal", conta.

"Fora que a gente explica que uma mulher tem muita intuição. A hora que vocês mulheres sentirem que o que bate aqui [no coração] é o certo, vocês sabem que o signo de peixes e escorpião são os mais intuitivos do zodíacos. O que bater [no coração] faça! A resposta do seu problema está aqui [no coração]. A hora que a gente entender que a gente pode usar a intuição pra salvar a nossa vida, acabou, não tem mais problema", conclui.