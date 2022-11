Márcia Sensitiva faz previsão para Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Márcia Sensitiva surpreende ao prever o futuro de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Márcia Sensitiva (70) fez a alegria dos fãs dos influenciadores Carlinhos Maia (31) e Lucas Guimarães (28) ao fazer uma previsão sobre o futuro deles. Atualmente, os dois estão separados. Porém, a sensitiva declarou que eles podem reatar.

Em participação no PodCats, Márcia foi questionada sobre o que vai acontecer com o relacionamento deles e ela contou que eles devem ficar juntos e ter filhos. No entanto, a reconciliação só deve acontecer em meados do ano que vem.

“Primeiro, se cura. Carlinhos está no ano 7: amor de novo, mais parcerias profissionais. Antes do aniversário dele você pode namorar, não sei o que você vai fazer. Só toma cuidado com gente invejosa, porque você está na mídia. Vocês vão se enroscar de novo, tratem de pensar nisso”, disse ela, e completou: “Vamos respeitar o menino [Lucas], ele está de luto. Calma, ninguém vai te empurrar Carlinhos nenhum”.

Assim, ela contou sobre a sua previsão. “Na minha vidência existe um encontro de almas muito forte. Isso a gente não joga fora, mas na horaque vocês sentirem isso. Até junho, não tem conversa. Os dois têm livre arbítrio, podem passar por paixão. Mas paixão não é amor”, afirmou.

Por fim, Márcia Sensitiva falou sobre filhos para eles. “Dois [filhos]! Não entendi porque vocês não fizeram ainda, pelo menos um menino eu vejo”, contou.

Carlinhos Maia rebate rumores sobre o motivo do término

Nesta semana, Carlinhos Maia fez um desabafo nas redes sociais após ver rumores sobre o motivo da separação de Lucas Guimarães. Ele contou que não quer revelar o verdadeiro motivo, mas que foi culpa sua.

O artista começou dizendo: "Para as pessoas que ficam só esperando a carniça, que sobrevivem, não dá história e sim da desgraça. Para as pessoas que querem sempre um culpado, mesmo sabendo que uma relação são feitas de erros e acertos de ambas as partes, o motivo da nossa separação foi um ERRO MEU! Ponto. Não vou dividir, nem dizer oq foi, por que o erro é MEU MEU, sou eu quem convivo com ele. Esse peso é MEU".

Na sequência, ele disparou: "Dividir com vocês seria apenas da munição, pra atacarem ainda mais do que já fazem as minhas inseguranças, julgarem um ato falho. Que não me define em nada! Amo oS Que me amam: VIDA QUE SEGUE", disse ele.