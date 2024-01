Márcia Fu choca ao revelar há quanto tempo está sem sexo: "Sem vontade"

Márcia Fu choca ao revelar há quanto tempo está sem sexo; revelação deixou os fãs surpresos

Sempre ousada em suas declarações, Márcia Fu surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação bem íntima sobre sua vida pessoal. Ela contou que está sem relações íntimas há muitos anos e que "não tem vontade".

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, para o Fofocalizando, a ex-jogadora de vôlei detalhou sua condição. "Não penso [em homem], sem chance, por enquanto, deixa primeiro meu Gabriel estabilizar, eu sou muito mãezona, não sei te explicar, não quero amar ninguém", começou ela.

Ela também esclareceu há quanto tempo está sem transar. "A última vez [que fiz sexo] foi há seis anos, quando separei do pai do Gabriel. Eu não transo com ninguém, não tenho vontade, eu gosto de dançar, dançar no queijo, isso eu gosto, mas não tenho tesão agora", completou.

Márcia Fu foi um dos destaques de A Fazenda. A ex-atleta medalhista olímpica terminou a competição em terceiro lugar e tem bombado assinando uma série de contratos publicitários.

Quanto eles ganharam após 'A Fazenda'' ? Veja valores

A grande final da 15ª edição de A Fazenda consagrou Jaquelline Grohalski como a campeã, que faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Além dela, André Gonçalves e MárciaFu, que ocuparam os outros lugares do pódio, também levaram um montante em dinheiro para casa.

O ator André Gonçalves ficou com o segundo lugar do reality rural, com 25,77% dos votos dos espectadores de A Fazenda . Sem a redução de impostos, o ex-marido de Danielle Winits levou para casa o prêmio de R$ 100 mil.

Já a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu ficou na terceira colocação e teve 12,78% dos votos do público. Ela recebeu, também sem a redução do imposto de renda, um total de R$ 50 mil. O quarto lugar ficou com o humorista WL Guimarães, que não recebeu nenhum prêmio em dinheiro.