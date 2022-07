Marcelo Serrado se derrete ao lembrar foto com a esposa, Roberta Fernandes: ''Te amo hoje e pra sempre!''

Marcelo Serrado se derreteu ao lembrar com carinho de um clique ao lado de sua esposa, Roberta Fernandes

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 16h10

No último domingo, 18, Marcelo Serrado (55) decidiu fazer em suas redes sociais uma linda declaração de amor para a esposa, Roberta Fernandes (55). Para isso, o ator publicou uma foto antiga, na qual ele apareceu coladinho com a amada, quando ainda eram jovens, enquanto faziam caras e bocas para as lentes das câmaras.

Na legenda, Marcelo se derreteu pela amada: "Parece que foi ontem Roberta, meu amor, mãe dos meus filhos e mulher da porra toda! Obrigado por estar nessa estrada comigo! Te amo hoje e sempre! Veja como estamos jovens nessa foto e ainda somos né?!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que amor!", disse um. "Felicidades ao casal maravilhoso!", desejou outro. "Seus lindos!", escreveu um terceiro.

Alguns famosos, também deixaram seus elogios ao casal: "Lindos! Amo vocês!", escreveu Marcella Fogaça. Já Tadeu Schmidt (48) e Kaysar Dadour (33) deixaram alguns emojis de corações.

Confira a linda declaração que Marcelo Serrado fez ao lembrar uma foto com a esposa: