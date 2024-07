Marcelo Serrado recorda morte de Domingos Montagner: 'Traumático'

O ator Marcelo Serrado apontou a morte de Domingos Montagner durante 'Velho Chico' como o 'momento mais difícil de sua carreira'

Dono de personagens de sucesso, o ator Marcelo Serrado abriu o coração e falou sobre sua carreira profissional. Nas telinhas desde 1987, o artista revelou que o momento mais traumático de sua jornada aconteceu em 2016, durante as gravações da novela 'Velho Chico', da Globo.

Em entrevista a Marcelo Tas no programa 'Provoca', da TV Cultura, Serrado recordou a morte trágica de Domingos Montagner, seu companheiro de elenco. O ator faleceu afogado no Rio São Francisco após gravar algumas cenas da trama.

Marcelo, que também estava na região, contou que recebeu a notícia da partida do amigo durante uma gravação para o folhetim. "Acho que o momento mais difícil [da carreira] foi quando eu estava fazendo 'Velho Chico', do Benedito Ruy Barbosa. Estava gravando lá no Rio São Francisco, lá em uma cidade chamada Piranhas (AL), e eu soube da morte do Domingos Montagner, gravando", declarou ele.

"Eu tinha acabado de gravar no rio com o Marcos Palmeira e tive que lidar com aquela situação toda. Aquilo mexeu muito comigo", completou Marcelo Serrado, destacando que a dor de vivenciar de perto toda a situação aumentou ainda mais o trauma.

"Aquilo foi devastador para todos nós que éramos amigos dele, mas devastador para mim, de estar ali, vivendo aquilo. Não queria ter vivido aquilo ali. Foi extremamente traumático. Uma coisa inexplicável", relembrou o artista, explicando que tentou superar o ocorrido com terapia.

"Um dia antes a gente estava tomando cerveja em um boteco com os amigos, com todo mundo da novela. Ali foi um divisor de águas na minha vida, no sentido de: 'caraca, que vida é essa? Que coisa inexplicável que a vida nos traz'", concluiu Marcelo Serrado. Em 'Velho Chico', o artista que deu vida ao vilão Carlos Eduardo Cavalcanti.

Atriz também fez terapia após morte de Domingos Montagner

Intérprete de Sandra no remake de 'Renascer', a atriz Giullia Buscacio, de 27 anos, é o oposto de sua personagem na vida real. Diferente da jovem que vive uma relação conturbada com os pais na novela, a artista possui uma ótima convivência com os famiiares.

Em entrevista ao site 'Universa UOL', ela revelou como faz para lidar com críticas. De acordo com a atriz, além da boa relação com os pais, a terapia também ajuda a enfrentar melhor cobranças e exposição.

"Faço terapia desde 'Velho Chico', quando aconteceu toda aquela situação com o Domingos [Montagner], que era uma pessoa muito querida para mim. Hoje sou aquela pessoa que levanta a bandeira da terapia", declarou Giullia Buscacio.

Na novela 'Velho Chico', exibida em 2016 da TV Globo, Giullia interpretou a personagem Olívia. Aos 19 anos, junto com os demais colegas de elenco, ela precisou enfrentar a grande perda de Domingos Montagner.