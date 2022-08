Marcelo Faria revela mensagem que recebeu de Zé Wilker após a morte: "Muito forte"

Marcelo Faria revela que recebeu mensagem do ator que faleceu em 2014; leia o relato

16/08/2022

O ator Marcelo Faria (50) emocionou os fãs ao contar que recebeu uma mensagem de José Wilker (1944-2014) após a morte do colega. O relato inédito foi feito pela primeira vez pelo galã.

Ele contou que tudo aconteceu quando ele foi escalado para viver Vadinho, o protagonista de Dona Flor e Seus Dois Maridos, papel que foi vivido de maneira marcante por Wilker nos anos 70.

Segundo ele, o ator apareceu em sonho para aprová-lo para o papel. “Você sabe que eu recebi uma mensagem dele em um sonho, né? Eu sonhei, depois que ele morreu, que ele conversava comigo e falava: faça o seu Vadinho. Não se preocupa”.

Ele fez a revelação no programa Otalab do UOL. Ao ouvir a história, Otaviano Costa se emocionou. “Eu acredito nisso para caramba, eu sou espírita, tenho essa relação… Acho que nada termina, tem essa continuidade. Até porque, se não, não tem sentido a vida. E foi muito forte”, encerrou Faria.

Recentemente, o ator abriu as portas de sua casa carioca para narrar a dupla relação com a paternidade: a de filho do Reginaldo e a de pai da Felipa (11), fruto da relação com a ex, Camila Lucciola (37).

“Com­parações sempre existirão entre pais e filhos que escolhem o mesmo caminho profissional, mas nunca deixei isso me atrapalhar. Ao contrário, busquei incentivo por ter um pai cineasta e consagrado”, diz Marcelo. Das lições que aprendeu, e ainda aprende, com Reginaldo, a maior delas foi se manter sereno diante dos obstáculos. Tanto que, quando o assunto é a educação da herdeira, Marcelo não mede esforços para se reinventar e rever conceitos. “Tive uma criação machista e sei que sou um machista em desconstrução. Busco ser o melhor para ela. Felipa já vem com outros olhares sobre as relações e os seres vivos. Sejam humanos, animais ou a natureza de forma geral. Preservar e respeitar. Espero que eles melhorem o planeta”, fala.