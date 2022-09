Marcelo Faria abre o jogo sobre a relação com a ex-mulher, Camila Lucciola

Marcelo Faria defende sua boa convivência com a ex-mulher, Camila Lucciola: 'Primordial para a criação da nossa filha'

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 10h54

O ator Marcelo Faria contou sobre a sua relação de boa convivência com a ex-mulher, Camila Lucciola. Pais de Felipa, de 11 anos, os dois mantém uma relação de amizade e agora trabalharam juntos na série Dates, Likes e Ladrilhos, do Canal Brasil. Na atração, eles interpretaram um ex-casal.

“Ela é minha ex-mulher e fazer o ex dela foi uma honra. Eu e ela somos muito amigos até hoje e vamos continuar assim. É primordial para a criação da nossa filha que a gente seja amigo”, disse ele em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Além disso, ele deu mais detalhes sobre o seu personagem. “O personagem é muito diferente de mim, tem uns 30 anos, é mais molecão. Eu tenho 50. É divertido fazer uma coisa assim, longe de quem eu sou. Rafael é um cara que vive viajando. Durante a pandemia, está numa fazenda. Quando gravamos, estávamos todos em quarentena. Eu tenho uma casa em Caraíva (na Bahia), a gente fez uma ligação pelo Facetime e assim gravamos”, contou.

Novo amor de Marcelo Faria

Há poucos dias, Marcelo Faria comemorou o seu primeiro ano de namoro com Thatiana Travassos. Ele fez uma declaração de amor para a amada nas redes sociais.

"E no BG te conheci… e 1 ano se passou. Nem vi passar", começou ele, e completou: "Nosso leve e intenso relacionamento amadurece com calma e maturidade. Os dias passam e a gente se curte cada vez mais, nas viagens, nas praias nos bares, cinemas e teatros… cada jantar melhor diante o outro e assim vamos seguindo. Cuidando dos nossos pequenos e nos cuidando… leve e saudável. Love you e love sua panqueca… seu melhor prato".

