Marcelo de Carvalho lança canal culinário no YouTube com a namorada, Chris Pitanguy

Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy compartilham suas experiências gastronômicas em um novo canal no YouTube: 'É a vida real'

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 17h48

O apresentador e empresário Marcelo de Carvalho, que é sócio-fundador da RedeTV!, e a namorada, a consultora do mercado de luxo Chris Pitanguy, criaram um canal culinário no YouTube, chamado Mangia Bene!, do italiano 'comer bem'. O projeto conta com episódios semanais sobre as experiências gastronômicas do casal de forma leve e descontraída.

“Nós vamos mostrar a vida real, não queremos nada roteirizado. Vamos gravar da forma mais natural possível e também não queremos nada em estúdio”, disse ela. E Carvalho completou: “Eu poderia falar para fazermos em estúdio, temos estúdios de culinária na emissora, mas não. É a vida real. Pode ser feito em qualquer cozinha, da minha casa, da casa da Chris, de um amigo ou até mesmo na cozinha de um convidado da edição”.

Marcelo de Carvalho tem a gastronomia como hobby antigo. “O Marcelo não é um chef, ele é uma pessoa normal que cozinha muito bem”, disse ela, que já confessou que não se dá muito bem com as panelas. “Não levo jeito, sou bem desastrada”, afirmou.

Ela ainda contou que a ideia do canal surgiu quando fizeram um vídeo juntos para as redes sociais enquanto preparavam um jantar na casa de praia dele. “Devem ter achado engraçado nos ver na cozinha, porque além de mostrar a receita de um jeito simples, estamos ali conversando, contando um do outro. Então acaba revelando um pouco da intimidade também”, afirmou.