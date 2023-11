Marcello Novaes posta foto com a namorada e desmente boatos: "Tudo em paz"

Após boatos do fim do namoro com Saory Cardoso, o ator Marcello Novaes se manifestou nas redes sociais

Discreto em relação à vida pessoal, Marcello Novaes, de 61 anos, usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 17, para desmentir os boatos do fim de seu relacionamento com a modelo Saory Cardoso, de 26 anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator postou uma foto em que aparece ao lado da amada, e deixou claro que os dois estão "em paz". "Gente!!! Não falo de minha vida pessoal, mas calma!!! Entre mim e a dra Saory, está tudo em PAZ, ok?! Obrigado pela preocupação!", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os fãs do artista comemoram a notícia nos comentários. "Boa notícia", disse um seguidor. "Lindos. Um casalzão", escreveu outra. "Isso mesmo, Marcello, fica na paz e que Deus te abençoe", falou uma fã. "Felicidades, casal", desejou mais uma.

Os boatos sobre o término do relacionamento começou após um post de Marcello. É que o ator postou uma mensagem nas redes sociais apontada com uma indireta para Saory, como se ele não estivesse feliz com o romance. "Ao impor limites, você descobre se é amado ou apenas útil", escreveu ele, deixando alguns fãs intrigados.

A modelo também postou uma mensagem citando uma música. "Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir, também, e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem", disparou ela, que ficou famosa ao participar do reality show 'De Férias com o Ex'.

Confira a publicação:

