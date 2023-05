Atualidades / FESTA

Marcello Mello Jr. mostra decoração luxuosa da festa da filha de três anos

Com tema do 'Sítio do Pica-pau Amarelo', Maya, filha de Marcello Mello Jr. e Dayane Bartoli, comemorou três anos

Marcello Mello Jr. e Dayane Bartoli comemoram 3 anos de Maya - Foto: reprodução/Instagram