Marcello Antony revela se vai abandonar a carreira de ator ao se tornar corretor

Vai voltar a atuar? Marcello Antony surpreendeu os fãs ao anunciar uma nova carreira em sua vida ao se tornar corretor de imóveis

O ator Marcello Antony revelou que não pretende abandonar a carreira artística. Ele se tornou corretor de imóveis de luxo em Portugal e surpreendeu os fãs com a novidade. Apesar da nova profissão, o artista quer seguir com a atuação.

"A notícia que rola é que eu abandonei a minha carreira, que eu joguei no lixo. Não. Vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim. Só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas o subtexto é: hoje ele está na esquina, pedindo dinheiro, esmola", disse ele no canal de Leda Nagle.

Então, ele revelou como a chance de ser corretor surgiu na vida dele. "Eu conheci um corretor que me fez um convite formal para fazer parte da equipe para monetizar, usar a minha imagem e fazer um dinheiro também. E por que não? Aceitei de bom grato e não imaginei que teria tanta repercussão assim", contou.

Marcello Antony exibe foto rara com o filho de 21 anos

O ator Marcello Antony encantou seus fãs nesta quarta-feira, 17, ao mostrar uma foto inédita ao lado do seu filho Francisco, de 21 anos, fruto do casamento com a atriz Mônica Torres. Nos stories do Instagram, o astro compartilhou uma selfie com o herdeiro em casa e colocou o emoji de um coração vermelho.

Antony é discreto com sua vida pessoal e quase não mostra fotos com seus filhos. Porém, ele abriu uma exceção e surpreendeu ao mostrar quanto o herdeiro já cresceu.

Vale lembrar que ele também é pai de Stéphanie, de 24 anos, também do antigo casamento com a atriz Mônica Torres, e de Lorenzo, de 11 anos, do atual casamento com Caroline. Hoje em dia, o ator vive em Portugal com a família, que também inclui seus dois enteados, Lucas, de 23 anos, e Louis, de 18 anos. Confira o registro!