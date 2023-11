Marcella Fogaça faz desabafo comovente sobre a maternidade: "Romper meus padrões"

Mãe das gêmeas Sophia e Pietra, a cantora Marcella Fogaça fez um longo desabafo nas redes sociais sobre a maternidade

Marcella Fogaça usou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para fazer um desabafo comovente sobre a maternidade. A cantora, mãe das gêmeas Sophia e Pietra, fruto de seu casamento com o ator e apresentador Joaquim Lopes, postou uma foto em que aparece na praia com as herdeiras, e abriu o jogo sobre como estava se sentindo sobrecarregada.

"Há uma semana travei a coluna. Há dias estava travada. Travada de cansaço. Mental, emocional. Físico. Mas o corpo gritou: PARE! Esse trem de ser mãe é difícil demais… Ser uma boa mãe. A mãe possível é legal, mas a excelente é melhor, diz a culpa. Eu tentei listar cada coisa que faço por e pra elas ao longo do meu dia… não consegui terminar, óbvio. É tudo por elas e pra elas. Mesmo quando estou no meio de um raciocínio de trabalho. É preciso desligar, me dizem. Como? Como desliga?", começou o desabado.

"A unha crescendo, a vitamina D acabando, o desfralde indo e voltando, a alimentação variando, o uniforme da escola apertando, o repelente que tá acabando, as roupas que não servem mais, o que se acumula na casa e o que falta na gaveta, a bagunça eterna, as perguntas infinitas, os nãos absolutos, os choros inexplicáveis, os banhos diários, as horas pra fazer dormir, as mil historinhas, os milhões de colos, o dentista, as vacinas, o crescimento lindo e louco de duas crianças de dois anos. A casa, o trabalho engatinhando, indo aos trancos, planos na gaveta, e a minha cabeça na mesa… como é que para? Como que desliga? Se alguma mãe souber me liga?", pediu.

Marcella seguiu o desabafo ressaltando que educar as filhas é algo desafiador. "De tudo, o educar pra mim tem sido o mais desafiador. O educar com amor, com respeito, com afeto. Lutando dentro de mim contra meus gatilhos pra conseguir fazer o meu melhor por elas. Pra romper meus padrões, não repetir os erros (genuínos) dos meus pais. Sim, eu sou rígida em querer ser tão afetuosa, já me disseram. Mas também já me disseram que vou colher os frutos lá na frente e é nisso que acredito."

A cantora também falou sobre como é importante olhar para ela. "Mas vou cuidar melhor de mim. Me prometo agora isso, mais uma vez… Travei pra destravar. É preciso respirar, mudar o rumo, respirar de novo, ir ajustando… e assim vamos navegando esse amor insano que nos dá sentido pra viver e evoluir. É preciso cuidar da gente, árvore. As sementes vão germinar sempre e a gente tem que tá bem pra acompanhar tudo da melhor maneira… da maneira possível. Não, não é possível desligar. Mas é imprescindível respirar. Calma. Tá tudo bem. Encontremos a sanidade no caos, ela está em conhecer nossos limites e respeitá-los. Beijo gente linda", finalizou.

